После кражи вещей в аэропорту Алматы «слепые зоны» оборудовали видеокамерами

После кражи имущества пассажира в аэропорту Алматы «слепые зоны» терминала оборудовали камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, подводя итоги работы по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в МВД Казахстана, одним из ключевых инструментов профилактики преступности остается внесение представлений, предусмотренных статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Они направляются в госорганы, акиматы, организации, а также должностным лицам для устранения нарушений, выявленных в ходе досудебных расследований.

С начала года следователи и дознаватели органов внутренних дел внесли около 51 тыс. представлений. Они были направлены в акиматы, местные исполнительные органы, организации, отвечающие за содержание автомобильных дорог, органы образования и здравоохранения, банки второго уровня, предприятия, объединения собственников имущества, министерства и другие государственные органы.

По итогам рассмотрения представлений приняты меры по усилению общественной безопасности.

Так, в социально неблагополучных районах, на объектах торговли и в развлекательных заведениях установлено около 2000 камер видеонаблюдения. На 157 аварийно-опасных участках дорог улучшена инфраструктура: установлены системы освещения, дорожные знаки и нанесена разметка. Еще на 63 объектах усилены меры безопасности и модернизированы системы охраны. Кроме того, в организациях образования проведено более 60 профилактических мероприятий.

По данным МВД, прекращена деятельность четырех субъектов, осуществлявших незаконную деятельность, а также ограничено время работы более десяти кафе и ночных клубов.

За выявленные в ходе следствия нарушения, включая незаконную реализацию алкогольной продукции, проживание без регистрации, незаконное управление транспортными средствами, нарушение правил выпаса скота и другие правонарушения, к административной ответственности привлечены 302 человека.

Отдельно среди конкретных результатов в ведомстве отметили оборудование видеокамерами «слепых зон» терминала аэропорта Алматы после кражи имущества пассажира.

Также после расследования факта интернет-мошенничества, зарегистрированного в марте в Павлодаре, были заблокированы мошеннические профили на одной из онлайн-платформ, что исключило возможность дальнейшего размещения объявлений злоумышленниками.

В Актау, по результатам рассмотрения представления полиции, прекращена деятельность магазина, незаконно реализовывавшего электронные сигареты.

Особое внимание уделено вопросам безопасности дорожного движения. Так, после рассмотрения представления полиции на автомобильной дороге Маркаколь — Калжыр — Омск — Майкапчагай обновлена осевая дорожная разметка, на участке с 24-го по 56-й километр выполнен ремонт дорожного полотна, а на 67-м километре установлены стробоскопы и светоотражающие дорожные маркеры.

Аналогичные меры приняты на 867-м километре автодороги Самара — Шымкент в Айтекебийском районе Актюбинской области, где установлены дорожные знаки ограничения скорости и комплекс автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Кроме того, по результатам рассмотрения представлений около 3000 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще более 700 человек — к административной ответственности за несвоевременное рассмотрение представлений и ненадлежащее исполнение предложенных мер.

В МВД подчеркнули, что работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений, остается одним из важнейших направлений профилактики преступности.

Ранее сообщалось, что в Алматы по представлениям следователей к ответственности привлекли 278 должностных лиц.

Также мы рассказывали, что в Алматы продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения для повышения общественной безопасности.