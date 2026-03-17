Более 300 новых комплексов «Сергек» установят в Алматы в этом году

В начале марта жители города в социальных сетях делились своими наблюдениями о том, что на улицах Алматы устанавливаются новые камеры. Например, на одной из опубликованных видеозаписей показано большое количество новых камер на улице Толе би.

В департаменте полиции Алматы в ответ на запрос агентства рассказали о работе новых систем видеонаблюдения. Полиция отметила, что на городских улицах устанавливаются только аппаратно-программные комплексы «Сергек».

С 1 марта этого года к тысяче уже работающих камер по обеспечению безопасности дорожного движения добавлено 200 комплексов «Сергек». До апреля 2026 года к 750 камерам будет установлено еще 150 «умных» комплексов видеонаблюдения.

— В рамках реализации плана действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024–2028 годы в 2026 году дополнительно к 1 750 камерам устанавливается еще 350 комплексов «Сергек». Они будут контролировать весь городской трафик, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения, — пояснили в департаменте.

Напомним, с 12 марта вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса Республики Казахстан (статья 31). Согласно этим изменениям, камеры начали автоматически фиксировать новые виды нарушений правил дорожного движения: использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие обязательного страхового полиса и просроченный техосмотр. Эти изменения также могли способствовать увеличению числа комплексов «Сергек» на улицах города.

