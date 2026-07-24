Более 270 должностных лиц наказали в Алматы по представлениям следователей

Следователи департамента полиции Алматы с начала года внесли более 5,6 тысячи представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По итогу к различным видам ответственности привлечены 278 должностных лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, представления вносятся в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Их цель — устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений, а также предупреждение повторения подобных фактов.

По данным департамента полиции, с начала года по результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 174 должностных лица. Еще 104 человека понесли ответственность за непринятие мер по устранению выявленных нарушений.

— Каждое представление — это конкретная профилактическая мера. Наша задача не ограничивается расследованием уже совершенного преступления. Мы анализируем причины его совершения и добиваемся их устранения, чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем. Именно такой подход позволяет предупреждать преступность и укреплять общественную безопасность, — отметил заместитель начальника следственного управления департамента полиции Алматы Кенен Жеделбаев.

В полиции сообщили, что по представлениям следователей в городе установлено 149 камер видеонаблюдения, усилены меры безопасности на ряде объектов, улучшено освещение аварийно-опасных участков дорог, внедрены дополнительные механизмы защиты граждан от интернет-мошенничества, а также приняты необходимые организационные и кадровые решения.

В ведомстве подчеркнули, что работа по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, остается одним из ключевых направлений реализации принципа «Закон и порядок».

Напомним, после смертельной аварии на проспекте аль-Фараби в Алматы с должности был снят заместитель начальника городской полиции, а в отношении водителя одного из руководителей полиции возбуждено уголовное дело по факту бездействия. Подробнее читайте здесь.