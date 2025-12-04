РУ
    17:41, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трое родных братьев стали отцами в один день в Израиле

    В израильском городе Бней-Брак три родных брата стали отцами в один и тот же день с разницей в несколько часов. Среди новорожденных есть близнецы, передает агентство Kazinform со ссылкой на VINnews

    Фото: pexels

    В родильном отделении больницы «Мааней ха-Иешуа» встретились три брата, каждый из которых сопровождал свою жену на роды. 

    Сначала отцом стал старший брат, затем через несколько часов — второй. А третий брат в этот день стал отцом близнецов. 

    — Никакая статистика не могла бы подготовить нас к этому особенному моменту, который заставил всех нас остановиться, улыбнуться и вновь тронуться волшебством, которое происходит здесь каждый день, — говорится в заявлении в родильном отделении больницы «Мааней ха-Иешуа». 

    Ранее сообщалось, что в США родился «самый старый ребенок». 

    Мы также писали о том, что международные студенты — тройняшки и двойняшки — осваивают казахский язык в Туркестане. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
