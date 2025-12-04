Трое родных братьев стали отцами в один день в Израиле

В родильном отделении больницы «Мааней ха-Иешуа» встретились три брата, каждый из которых сопровождал свою жену на роды.

Сначала отцом стал старший брат, затем через несколько часов — второй. А третий брат в этот день стал отцом близнецов.

— Никакая статистика не могла бы подготовить нас к этому особенному моменту, который заставил всех нас остановиться, улыбнуться и вновь тронуться волшебством, которое происходит здесь каждый день, — говорится в заявлении в родильном отделении больницы «Мааней ха-Иешуа».

