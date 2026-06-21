Трое погибли на заправке в Актобе: у выжившего ожоги 45 процентов тела

Мужчина, пострадавший при пожаре на автозаправочной станции в Актобе, продолжает получать лечение в реанимационном отделении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, пациент находится в сознании, он получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

— Пациент госпитализирован в отделение реанимации, находится в сознании. Получает необходимое лечение в полном объеме, находится под постоянным наблюдением медицинских специалистов, — уточнили в ведомстве.

По уточненным данным, площадь ожогов составляет 45% поверхности тела. При этом гемодинамические показатели пациента остаются стабильными, заключили врачи.

Напомним, пожар произошел в ночь на 21 июня на одной из автозаправочных станций Актобе. В результате возгорания автомобиль с находившимися внутри людьми полностью сгорел. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

Ранее в управлении здравоохранения сообщали, что пострадавший был доставлен в многопрофильную городскую больницу Актобе с ожогами верхней части тела и помещен в реанимацию.