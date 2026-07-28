Трое осужденных вышли на свободу по амнистии в Жамбылской области

В Жамбылской области по амнистии, объявленной в связи с 30-летием Конституции Казахстана, из учреждения № 25 освобождены трое осужденных, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, материалы в отношении указанных лиц были всесторонне изучены и направлены в суд в установленном законодательством порядке. На основании постановления Таразского городского суда № 2 к ним были применены положения Закона Республики Казахстан «Об амнистии», в результате чего неотбытая часть наказания была сокращена, и осужденные освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

— Амнистия была применена с учетом характера и степени тяжести совершенного преступления, личности осужденных, их поведения в период отбывания наказания, а также иных требований, предусмотренных действующим законодательством. Реализация данного закона является проявлением принципов гуманизма государства и направлена на предоставление возможности лицам, вставшим на путь исправления, вернуться к полноценной жизни в обществе. После освобождения с гражданами будет продолжена работа по их социальной адаптации и ресоциализации совместно с уполномоченными государственными органами. Комплекс принимаемых мер направлен на оказание содействия в трудоустройстве, восстановлении социальных связей, а также предупреждение повторных правонарушений, — говорится в сообщении.

Также в департаменте УИС по Жамбылской области отметили, что реализация Закона Республики Казахстан «Об амнистии» осуществляется поэтапно и в строгом соответствии с требованиями законодательства. Каждый материал рассматривается индивидуально, а решение о применении амнистии принимается исключительно при наличии всех предусмотренных законом оснований и на основании судебного решения.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области освободили троих осужденных по амнистии. Более 55 тысяч жителей Шымкента освобождены от уплаты административных штрафов по амнистии.