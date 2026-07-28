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    Трое осужденных вышли на свободу по амнистии в Жамбылской области

    В Жамбылской области по амнистии, объявленной в связи с 30-летием Конституции Казахстана, из учреждения № 25 освобождены трое осужденных, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция
    Фото: Polisia.kz.

    По данным полиции, материалы в отношении указанных лиц были всесторонне изучены и направлены в суд в установленном законодательством порядке. На основании постановления Таразского городского суда № 2 к ним были применены положения Закона Республики Казахстан «Об амнистии», в результате чего неотбытая часть наказания была сокращена, и осужденные освобождены от дальнейшего отбывания наказания. 

    — Амнистия была применена с учетом характера и степени тяжести совершенного преступления, личности осужденных, их поведения в период отбывания наказания, а также иных требований, предусмотренных действующим законодательством. Реализация данного закона является проявлением принципов гуманизма государства и направлена на предоставление возможности лицам, вставшим на путь исправления, вернуться к полноценной жизни в обществе. После освобождения с гражданами будет продолжена работа по их социальной адаптации и ресоциализации совместно с уполномоченными государственными органами. Комплекс принимаемых мер направлен на оказание содействия в трудоустройстве, восстановлении социальных связей, а также предупреждение повторных правонарушений, — говорится в сообщении. 

    Также в департаменте УИС по Жамбылской области отметили, что реализация Закона Республики Казахстан «Об амнистии» осуществляется поэтапно и в строгом соответствии с требованиями законодательства. Каждый материал рассматривается индивидуально, а решение о применении амнистии принимается исключительно при наличии всех предусмотренных законом оснований и на основании судебного решения.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области освободили троих осужденных по амнистии. Более 55 тысяч жителей Шымкента освобождены от уплаты административных штрафов по амнистии.

    Осужденные Регионы Казахстана Полиция Амнистия Жамбылская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор