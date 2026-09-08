Триатлонисты Казахстана выступят в финале Мировой серии в Испании

23 сентября в Понтеведра (Испания) пройдет финал Мировой серии по триатлону, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана выступит в категориях U23 и среди юниоров.

В состав национальной команды вошли Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что международный турнир продлится до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что шесть триатлонистов представят Казахстан на Азиаде в Японии.

Напомним, казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане.