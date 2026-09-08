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    Триатлонисты Казахстана выступят в финале Мировой серии в Испании

    23 сентября в Понтеведра (Испания) пройдет финал Мировой серии по триатлону, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    триатлон
    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана выступит в категориях U23 и среди юниоров.

    В состав национальной команды вошли Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет.

    В Национальном олимпийском комитете отметили, что международный турнир продлится до 27 сентября.

    Ранее сообщалось, что шесть триатлонистов представят Казахстан на Азиаде в Японии.

    Напомним, казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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