Аян Бейсенбаев выиграл этап Кубка Азии по триатлону в Астане
Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане, опередив ближайших соперников всего на несколько секунд, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию за 54 минуты 5 секунд и занял первое место.
Серебряную медаль завоевал Тео Матри из Люксембурга, уступивший победителю три секунды. Бронзовым призером стал чешский триатлонист Радим Гребик, показавший результат 54 минуты 9 секунд.
В десятку сильнейших также вошел казахстанец Егор Крупяков, занявший восьмое место. Дарын Конысбаев финишировал 11-м, Темирлан Темиров — 14-м, Рамазан Айнегов — 18-м, Максим Шмулич — 21-м, Арлан Жанабай — 24-м, Александр Тен — 25-м, Ельмурт Канай — 30-м, Данил Породнов — 33-м, Александр Автушко — 34-м, Алинаби Марабеков — 35-м и Илья Крупяков — 36-м.
Напомним, Ринат Казаченко завоевал серебро на юниорском ЧМ по стрельбе.