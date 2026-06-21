Аян Бейсенбаев выиграл этап Кубка Азии по триатлону в Астане

Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии в Астане, опередив ближайших соперников всего на несколько секунд, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.