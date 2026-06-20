Ринат Казаченко завоевал серебро на юниорском ЧМ по стрельбе

Ринат Казаченко принес сборной Казахстана первую медаль на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе в Зуле (Германия), завоевав серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Он показал второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. В финальной серии спортсмен набрал 355,2 очка.

Золото выиграл представитель Индии Индия Рохит Каньян, который опередил казахстанца всего на 0,7 очка (355,9). Бронзовым призером стал Патрик Энтнер из Австрия с результатом 344,0.

— Эта награда стала для сборной Казахстана первой на текущем юниорском чемпионате мира, — отметили в пресс-службе НОК РК.

Ранее казахстанские легкоатлеты стали чемпионами Азии по эстафетному бегу в Китае. Также Казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию в Индии.