Казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию в Индии

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по фехтованию в Дели (Индия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен уверенно дошел до полуфинала, где встретился с Жан Ли из Тайбэя. В напряженном поединке за выход в финал Курбанов уступил со счётом 12:15, после чего завершил турнир с бронзовой наградой.

По ходу соревнований он одержал победы над Али Намази (Иран), Си То Цзяньтуном (Сингапур), Илимом Бакытбек уулу (Кыргызстан) и Юйханем Сюй (Китай).

В мужской индивидуальной шпаге также выступили другие представители Казахстана: Кирилл Проходов занял пятое место, Ерлик Сертай стал девятым, а Никита Жулинский завершил выступление на 24-й позиции.

Ранее сообщалось, казахстанские легкоатлеты стали чемпионами Азии по эстафетному бегу в Китае.