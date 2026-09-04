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    Шесть триатлонистов представят Казахстан на Азиаде в Японии

    Международная федерация триатлона опубликовала стартовые листы Азиатских игр-2026, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Шесть триатлонистов представят Казахстан на Азиаде в Японии
    Фото: НОК

    В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят четыре спортсмена — по два у мужчин и женщин.

    В женском турнире выступят Диана Ержанова и Юлиана Петрова. В мужских соревнованиях на старт выйдут Аян Бейсенбаев и Арлан Жанабай.

    Также сборная Казахстана примет участие в смешанной эстафете. В состав команды вошли Егор Крупяков, Арлан Жанабай, Диана Ержанова и Аида Ким.

    Напомним, XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

    О том, кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026, можно прочитать здесь.

    Ранее сборная Казахстана по фехтованию определилась с составом на Азиатские игры в Японии.

    Спорт спортсмены Казахстана Азиада
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор