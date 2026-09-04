Шесть триатлонистов представят Казахстан на Азиаде в Японии

Международная федерация триатлона опубликовала стартовые листы Азиатских игр-2026, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят четыре спортсмена — по два у мужчин и женщин.

В женском турнире выступят Диана Ержанова и Юлиана Петрова. В мужских соревнованиях на старт выйдут Аян Бейсенбаев и Арлан Жанабай.

Также сборная Казахстана примет участие в смешанной эстафете. В состав команды вошли Егор Крупяков, Арлан Жанабай, Диана Ержанова и Аида Ким.

Напомним, XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

О том, кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026, можно прочитать здесь.

Ранее сборная Казахстана по фехтованию определилась с составом на Азиатские игры в Японии.