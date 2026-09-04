Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026
Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список борцов, которые выступят на Азиатских играх 2026 года в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Состав сборной Казахстана, который примет участие в главном континентальном старте:
Вольная борьба
До 57 кг: Нурданат Айтанов
До 65 кг: Начын Куулар
До 74 кг: Нуркожа Кайпанов
До 86 кг: Азамат Даулетбеков
До 97 кг: Ризабек Айтмухан
До 125 кг: Едыге Касымбек
Греко-римская борьба
До 60 кг: Ернур Фидахметов
До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет
До 77 кг: Демеу Жадраев
До 87 кг: Шамиль Ожаев
До 97 кг: Ислам Евлоев
До 130 кг: Олжас Сырлыбай
Женская борьба
До 50 кг: Зейнеп Баянова
До 53 кг: Шугыла Омирбек
До 57 кг: Нилуфар Раимова
До 62 кг: Ирина Кузнецова
До 68 кг: Жамиля Бакбергенова
До 76 кг: Эльмира Сыздыкова
Отметим, что соревнования по борьбе на Азиатских играх стартуют 30 сентября.
Ранее сборная Казахстана по фехтованию определилась с составом на Азиатские игры в Японии.