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    Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026

    Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список борцов, которые выступят на Азиатских играх 2026 года в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026
    Фото: НОК

    Состав сборной Казахстана, который примет участие в главном континентальном старте:

    Вольная борьба

    До 57 кг: Нурданат Айтанов

    До 65 кг: Начын Куулар

    До 74 кг: Нуркожа Кайпанов

    До 86 кг: Азамат Даулетбеков

    До 97 кг: Ризабек Айтмухан

    До 125 кг: Едыге Касымбек

    Греко-римская борьба

    До 60 кг: Ернур Фидахметов

    До 67 кг: Мейиржан Шермаханбет

    До 77 кг: Демеу Жадраев

    До 87 кг: Шамиль Ожаев

    До 97 кг: Ислам Евлоев

    До 130 кг: Олжас Сырлыбай

    Женская борьба

    До 50 кг: Зейнеп Баянова

    До 53 кг: Шугыла Омирбек

    До 57 кг: Нилуфар Раимова

    До 62 кг: Ирина Кузнецова

    До 68 кг: Жамиля Бакбергенова

    До 76 кг: Эльмира Сыздыкова

    Отметим, что соревнования по борьбе на Азиатских играх стартуют 30 сентября.

    Ранее сборная Казахстана по фехтованию определилась с составом на Азиатские игры в Японии.

    Спорт спортсмены Казахстана Азиада Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор