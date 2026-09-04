Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список борцов, которые выступят на Азиатских играх 2026 года в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.