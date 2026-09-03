Чемпионы мира по фехтованию выступят за Казахстан на Азиаде

Сборная Казахстана по фехтованию определилась с составом на Азиатские игры в Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsport .

Соревнования по фехтованию на Азиатских играх пройдут с 22 по 27 сентября в Нагое. Спортсмены разыграют 12 комплектов медалей.

По правилам Азиатских игр, в личных соревнованиях от каждой страны могут выступить по два спортсмена, в командных дисциплинах — до четырех фехтовальщиков.

Шпага, мужчины

В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят Руслан Курбанов и Кирилл Проходов. В командных выступят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Шпага, женщины

В личном турнире выступят Ирина Бакалдина и Владислава Андреева. В команду также вошли София Николайчук и Дарья Самоделкина.

Сабля, мужчины

В индивидуальных соревнованиях заявлены Артем Саркисян и Нурмухаммед Жайлыбай. В командных к ним присоединятся Назарбай Саттархан и Куаныш Эргашбай.

Сабля, женщины

В личном турнире выступят Анастасия Гулик и Айгерим Сарыбай. В состав команды также вошли Карина Доспай и Кайша Жаныбек.

Рапира, мужчины

В индивидуальных соревнованиях Казахстан представят Галим Нурымов и Тимофей Семенов. В командных соревнованиях вместе с ними выступит Тамирлан Калиев.

Рапира, женщины

В личном турнире заявлены София Актаева и Алена Гноева. В командных соревнованиях к ним присоединится Алина Искандерова.

Личные соревнования стартуют 22 сентября с мужской рапиры и женской шпаги. 23 сентября пройдут турниры по женской рапире и мужской сабле, 24 сентября — по мужской шпаге и женской сабле.

Командные соревнования состоятся с 25 по 27 сентября.

Напомним, в июле 2026 года мужская сборная Казахстана по шпаге в составе Руслана Курбанова, Ерлика Сертая, Кирилла Проходова и Вадима Шарлаимова впервые в истории отечественного фехтования завоевала золотые медали чемпионата мира в Гонконге. После этого команда поднялась на третье место мирового рейтинга.

Напомним, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов в составе мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в истории стали чемпионами мира.