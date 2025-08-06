РУ
    16:29, 06 Август 2025 | GMT +5

    Триатлета сбили по дороге на Медеу: он в реанимации

    В Алматы по дороге к высокогорному катку Медеу автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: kris.p.media / telegram

    По информации из социальных сетей, пострадавший — опытный спортсмен и триатлет, участник многочисленных соревнований. В результате наезда у него диагностированы множественные переломы ребер и серьезные повреждения внутренних органов.

    По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло 6 августа в 08:20 утра в Медеуском районе.

    — Водитель автомобиля марки Toyota Camry, следуя по улице Керей и Жанибек хандары в южном направлении, при повороте налево совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в северном направлении. В результате ДТП пострадавшему причинен вред здоровью, он был доставлен в больницу. К расследованию факта приступили сотрудники управления полиции Медеуского района, обстоятельства устанавливаются, — отметили в пресс-службе ДП города.

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что пациент поступил в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.

    — Было проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, — уточнили в пресс-службе УОЗ.

    Ранее в Алматы по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед, в результате которого погибли два человека. 

    Теги:
    Спорт ДТП Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
