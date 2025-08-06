Триатлета сбили по дороге на Медеу: он в реанимации

По информации из социальных сетей, пострадавший — опытный спортсмен и триатлет, участник многочисленных соревнований. В результате наезда у него диагностированы множественные переломы ребер и серьезные повреждения внутренних органов.

По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло 6 августа в 08:20 утра в Медеуском районе.

— Водитель автомобиля марки Toyota Camry, следуя по улице Керей и Жанибек хандары в южном направлении, при повороте налево совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в северном направлении. В результате ДТП пострадавшему причинен вред здоровью, он был доставлен в больницу. К расследованию факта приступили сотрудники управления полиции Медеуского района, обстоятельства устанавливаются, — отметили в пресс-службе ДП города.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что пациент поступил в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.

— Было проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, — уточнили в пресс-службе УОЗ.

Ранее в Алматы по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед, в результате которого погибли два человека.