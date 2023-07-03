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Мотоцикл и велосипед столкнулись по дороге на Медеу: оба водителя погибли

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Июля 2023, 16:54
Мотоцикл и велосипед столкнулись по дороге на Медеу: оба водителя погибли Кадр из видео/t.me/kris_p_almaty_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия распространяется в сети. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место в первом часу ночи в Медеуском районе.

«В результате столкновения мотоцикла и велосипеда погибли водители обоих транспортных средств. По данному факту управлением дознания ДП города Алматы начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.


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