23 Мая 2022 11:55

Три страны подтвердили случаи заболевания оспой обезьян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Израиль, Швейцария и Австрия выявили по одному инфицированному больному с симптомами оспы обезьян, в результате вирус зафиксирован в 15 государствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Австралия подтвердила, что зараженный вернулся из Великобритании, где впервые была выявлена вспышка болезни и в настоящее время отмечено около 20 случаев заболевания. Затем вирус начал обнаруживаться в Европе (Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии и Швеции), США и Канаде, где подтверждено более 80 случаев заболевания.

Специфической вакцины от оспы обезьян не существует. Страны запасаются вакцинами против оспы, которые примерно на 85 % эффективны в предотвращении заражения, поскольку вирусы очень похожи.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, заразившиеся вирусом люди выздоравливают в течение нескольких недель, болезнь протекает обычно в легкой форме и риски для широкой общественности «крайне низки».

Рустем Кожыбаев