Три соглашения заключены по итогам встречи Токаева с главой KIND
По итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором корпорации KIND Ким Бок Хваном состоялся обмен документами, передает агентство Kazinform.
Подписаны меморандум о взаимопонимании между Caspian Group и KIND, соглашение о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City между Alatau City Authority и KIND, а также стратегическое соглашение между Qazaqstan Investment Corporation и KIND.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Hyundai подписали соглашения о строительстве ГПЗ и производстве Hyundai Tucson. Меморандум о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City также подписали компании Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest.