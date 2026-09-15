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    Казахстан и Hyundai подписали соглашения о строительстве ГПЗ и производстве Hyundai Tucson

    По итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководителем подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кимом состоялся обмен соглашениями, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан и Hyundai подписали соглашения о строительстве ГПЗ и производстве Hyundai Tucson
    Фото: Акорда

    Документы подписаны между компаниями QazaqGaz, Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan о строительстве газоперерабатывающего завода в Западном Казахстане, а также между Hyundai Motor Company и Astana Motors о производстве новой модели Hyundai Tucson.

    Казахстан и Hyundai подписали соглашения о строительстве ГПЗ и производстве Hyundai Tucson
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

     

    Казахстан Южная Корея
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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