Казахстан и Hyundai подписали соглашения о строительстве ГПЗ и производстве Hyundai Tucson

По итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководителем подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кимом состоялся обмен соглашениями, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Документы подписаны между компаниями QazaqGaz, Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan о строительстве газоперерабатывающего завода в Западном Казахстане, а также между Hyundai Motor Company и Astana Motors о производстве новой модели Hyundai Tucson.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.