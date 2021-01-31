Три новые школы построят в селе Ордабасинского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Бадам Ордабасинского района Туркестанской области начато строительство общей средней школы имени С. Муканова на 300 мест и общей средней школы имени Кажымукана на 200 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Кроме того, были выделены средства на строительство инфраструктурных систем в микрорайоне «Орда», ведутся масштабные работы. Также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в этом микрорайоне, а в селе Карабастау намерены построить фельдшерско-акушерский пункт.

Вместе с тем в селе Бадам Ордабасинского района в рамках Госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы, в соответствии с подписанным трехсторонним соглашением, в прошлом году сельскохозяйственными культурами было засеяно 10 тысяч га. Более того, на двух га введена в эксплуатацию теплица, на 85 га внедрена технология капельного орошения. В то же время открыли 11 откормочных площадок и три небольшие семейные фермы.

Стоит отметить, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в прошлом году проведен средний ремонт 23 улиц, проведено освещение и проложены тротуары. Также капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию среднюю школу имени С. Сейфуллина и детский сад «Диамур». Помимо этого, на территории села Бадам, где расположено 4 канала общей протяженностью 41 км, на 27 км проведена механическая очистка.