Три новых общежития появятся у алматинских студентов

24 августа в преддверии учебного года состоялось торжественное открытие современных общежитий на 980 койко-мест, построенных за счет частных инвестиций. На мероприятии присутствовали Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

Фото: акимат г. Алматы

Общежития полностью оборудованы всем необходимым: от уютных комнат до коворкинга и столовой. Заместитель акима отметил, что такие условия помогут студентам чувствовать себя как дома и успешно учиться.

Фото: акимат г. Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев отмечал, что проблема общежитий находится на его непосредственном контроле. Всего в 2024 году планируется запустить 10 объектов на 5025 мест.

Ранее сообщалось, что Центры по вопросам общежития открыли в Алматы.

Также общежитие на 400 мест открыли в Астане. В столице ведется строительство еще шести студенческих общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тысячи мест.

Всего до конца года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест.