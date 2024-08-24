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    17:48, 24 Август 2024 | GMT +6

    Три новых общежития появятся у алматинских студентов

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    24 августа в преддверии учебного года состоялось торжественное открытие современных общежитий на 980 койко-мест, построенных за счет частных инвестиций. На мероприятии присутствовали Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Общежития полностью оборудованы всем необходимым: от уютных комнат до коворкинга и столовой. Заместитель акима отметил, что такие условия помогут студентам чувствовать себя как дома и успешно учиться.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев отмечал, что проблема общежитий находится на его непосредственном контроле. Всего в 2024 году планируется запустить 10 объектов на 5025 мест.

    Ранее сообщалось, что Центры по вопросам общежития открыли в Алматы.

    Также общежитие на 400 мест открыли в Астане. В столице ведется строительство еще шести студенческих общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тысячи мест.

    Всего до конца года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест.

    Теги:
    Общежития Регионы Казахстана Студенты Строительство Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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