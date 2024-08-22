11:24, 22 Август 2024 | GMT +6
Центры по вопросам общежития открыли в Алматы
Министерство науки и высшего образования РК сообщило об открытии Ситуационного центра в Алматы, который будет информировать студентов о местах в общежитиях при вузах, передает агентство Kazinform.
Министерством опубликованы контакты Ситуационного центра:
- 8 700-950-95-28;
- 8 700-255-14-43.
А также открыты Кризисные центры Министерства на базе:
- Академии логистики и транспорта на 30 койко-мест;
- ЕНУ им Гумилева на 20 койко-мест.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на базе каждого вуза функционируют Ситуационные центры, в которых можно получить необходимую информацию и Кризисные центры, где помогут с размещением студентов в кризисных ситуациях.
Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане введут в эксплуатацию 27 общежитий.