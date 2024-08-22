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    11:24, 22 Август 2024 | GMT +6

    Центры по вопросам общежития открыли в Алматы

    общежития
    Фото: Kazinform

    Министерство науки и высшего образования РК сообщило об открытии Ситуационного центра в Алматы, который будет информировать студентов о местах в общежитиях при вузах, передает агентство Kazinform.

    Министерством опубликованы контакты Ситуационного центра:

    • 8 700-950-95-28;
    • 8 700-255-14-43.

    А также открыты Кризисные центры Министерства на базе:

    • Академии логистики и транспорта на 30 койко-мест;
    • ЕНУ им Гумилева на 20 койко-мест.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, на базе каждого вуза функционируют Ситуационные центры, в которых можно получить необходимую информацию и Кризисные центры, где помогут с размещением студентов в кризисных ситуациях.

    Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане введут в эксплуатацию 27 общежитий.

    Теги:
    Общежития Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Жилье Студенты Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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