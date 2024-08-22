Центры по вопросам общежития открыли в Алматы

Министерство науки и высшего образования РК сообщило об открытии Ситуационного центра в Алматы, который будет информировать студентов о местах в общежитиях при вузах, передает агентство Kazinform.

Министерством опубликованы контакты Ситуационного центра:

8 700-950-95-28;

8 700-255-14-43.

А также открыты Кризисные центры Министерства на базе:

Академии логистики и транспорта на 30 койко-мест;

ЕНУ им Гумилева на 20 койко-мест.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на базе каждого вуза функционируют Ситуационные центры, в которых можно получить необходимую информацию и Кризисные центры, где помогут с размещением студентов в кризисных ситуациях.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане введут в эксплуатацию 27 общежитий.