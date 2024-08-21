27 общежитий введут в эксплуатацию в Казахстане до конца года

До конца года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

В рамках Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы планируется ежегодное введение 10 тысяч мест в общежитиях.

— На сегодня введено 17 общежитий на 4650 мест. В частности, в Туркестанской области — три общежития на 370 мест, в Жамбылской — общежитие на 100 мест, в Атырауской — общежитие на 490 мест, в Павлодарской — общежитие на 189 мест, в Алматы — четыре общежития на 1040 мест, в Шымкенте — три общежития на 930 мест, в Астане — три общежития на 1207 мест, в Костанае — общежитие на 324 места, — проинформировала Акерке Абылайхан.

Она также отметила, что приоритет при распределении мест предоставляется социально-уязвимым студентам и первокурсникам.

— Усилена ответственность вузов за обеспечение студентов местами в общежитиях. В 2024 году министерство усилило требования к образовательной деятельности вузов в части полноценного обеспечения и создания условий для проживания студентов, нуждающихся в общежитиях, — сказала Абылайхан.

Сегодня количество собственных общежитий вузов составляет 264 объекта на 93 367 койко-мест. Для устранения дефицита реализуется практика аренды жилых помещений, включая договоры с частными студенческими общежитиями. Работа по этому направлению продолжится до конца августа.

Как сообщалось, общежитие на 400 мест открыли в Астане. В столице ведется строительство еще шести студенческих общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тысячи мест.