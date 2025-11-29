Три новых автобуса запустят в Астане

Новые маршруты будут курсировать следующим образом:

маршрут № 65 — улица Болашак — микрорайон «Отау»;

маршрут № 68 — АО «Газмашаппарат» — жилой комплекс «Бағыстан»;

маршрут № 78 — Национальный центр экстренной медицинской координации — Школа-лицей № 64.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Новые маршруты проходят через ряд важных объектов столицы. Например, автобус № 65 будет курсировать по недавно открытой улице С. Шаймерденова, а № 68 свяжет ЖК «Бағыстан» с правым берегом города, обеспечив транспортное сообщение по улицам К. Азербаева и М. Жумабаева.

Работа маршрутов направлена на повышение качества пассажирских перевозок в столице и улучшение обеспечения жителей общественным транспортом.

Схемы движения можно в приложении Avtobys.

Ранее еще один автобусный маршрут запустили в Алматы.