    23:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три новых автобуса запустят в Астане

    С 29 ноября общественный транспорт Астаны пополнится тремя новыми маршрутами, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Автобус Астана
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Новые маршруты будут курсировать следующим образом:

    • маршрут № 65 — улица Болашак — микрорайон «Отау»;
    • маршрут № 68 — АО «Газмашаппарат» — жилой комплекс «Бағыстан»;
    • маршрут № 78 — Национальный центр экстренной медицинской координации — Школа-лицей № 64.
    Фото: акимат Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Новые маршруты проходят через ряд важных объектов столицы. Например, автобус № 65 будет курсировать по недавно открытой улице С. Шаймерденова, а № 68 свяжет ЖК «Бағыстан» с правым берегом города, обеспечив транспортное сообщение по улицам К. Азербаева и М. Жумабаева.

    Работа маршрутов направлена на повышение качества пассажирских перевозок в столице и улучшение обеспечения жителей общественным транспортом.

    Схемы движения можно в приложении Avtobys.

    Ранее еще один автобусный маршрут запустили в Алматы.

    Транспорт Автобус Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
