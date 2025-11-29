23:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Три новых автобуса запустят в Астане
С 29 ноября общественный транспорт Астаны пополнится тремя новыми маршрутами, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Новые маршруты будут курсировать следующим образом:
- маршрут № 65 — улица Болашак — микрорайон «Отау»;
- маршрут № 68 — АО «Газмашаппарат» — жилой комплекс «Бағыстан»;
- маршрут № 78 — Национальный центр экстренной медицинской координации — Школа-лицей № 64.
Новые маршруты проходят через ряд важных объектов столицы. Например, автобус № 65 будет курсировать по недавно открытой улице С. Шаймерденова, а № 68 свяжет ЖК «Бағыстан» с правым берегом города, обеспечив транспортное сообщение по улицам К. Азербаева и М. Жумабаева.
Работа маршрутов направлена на повышение качества пассажирских перевозок в столице и улучшение обеспечения жителей общественным транспортом.
Схемы движения можно в приложении Avtobys.
Ранее еще один автобусный маршрут запустили в Алматы.