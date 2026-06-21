Три новых авиарейса в Баку запускаются из Казахстана

Казахстан запускает новые рейсы в Азербайджан по маршруту Шымкент – Баку и готовит открытие направлений Актобе – Баку и Атырау – Баку, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

— На постоянной основе проводится работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам, — сообщили в Минтранспорта РК.

С 16 июня авиакомпания AZAL открыла новый маршрут Шымкент — Баку, рейсы выполняются три раза в неделю. Благодаря этому общее количество авиарейсов между Казахстан и Азербайджан выросло с 30 до 33 рейсов в неделю.

Также авиаперевозчик планирует запуск еще двух направлений: Актобе — Баку с частотой три рейса в неделю и Атырау — Баку — четыре рейса в неделю.

В ведомстве отмечают, что расширение маршрутной сети будет способствовать развитию торгово-экономических связей, делового сотрудничества и увеличению туристического потока между двумя странами.

Напомним, названы регионы Казахстана, где построят новые железнодорожные пути. В Казахстане откроют новые заводы по выпуску вагонов.