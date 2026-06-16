Три новых атомных энергоблока построят в Швеции
В Швеции планируется строительство трех новых атомных реакторов общей мощностью 1410 МВт на площадке действующей АЭС Рингхальс, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поставщиком реакторных технологий выбрана британская компания Rolls-Royce SMR. Проект реализуется при участии энергетической компании Vattenfall и консорциума Industrikraft, а государство Швеции намерено инвестировать в него более 30 млрд шведских крон (около 3 млрд долларов США).
Ранее в рамках отбора рассматривались два финальных претендента — американская GE Vernova Hitachi и Rolls-Royce SMR. По итогам оценки выбор был сделан в пользу британского предложения, которое оказалось более выгодным по уровню инвестиционных и эксплуатационных затрат, а также характеризуется меньшими строительными рисками.
Проект предусматривает возведение трех реакторов мощностью по 470 МВт каждый. Совокупная выработка составит около 12 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно примерно 7,5% текущего производства электроэнергии в стране.
Окончательное инвестиционное решение по проекту пока не принято. Согласно планам, первый энергоблок может быть введен в эксплуатацию не ранее середины 2030-х годов, а полный запуск трех реакторов ожидается в начале 2040-х годов.
Швеция в рамках энергетической стратегии планирует нарастить производство электроэнергии за счет развития атомной энергетики и намерена ввести не менее 2500 МВт новых ядерных мощностей к 2035 году.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.
Напомним, Казахстан и Франция намерены развивать сотрудничество в атомной энергетике.