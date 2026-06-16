Три новых атомных энергоблока построят в Швеции

В Швеции планируется строительство трех новых атомных реакторов общей мощностью 1410 МВт на площадке действующей АЭС Рингхальс, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поставщиком реакторных технологий выбрана британская компания Rolls-Royce SMR. Проект реализуется при участии энергетической компании Vattenfall и консорциума Industrikraft, а государство Швеции намерено инвестировать в него более 30 млрд шведских крон (около 3 млрд долларов США).

Ранее в рамках отбора рассматривались два финальных претендента — американская GE Vernova Hitachi и Rolls-Royce SMR. По итогам оценки выбор был сделан в пользу британского предложения, которое оказалось более выгодным по уровню инвестиционных и эксплуатационных затрат, а также характеризуется меньшими строительными рисками.

Проект предусматривает возведение трех реакторов мощностью по 470 МВт каждый. Совокупная выработка составит около 12 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно примерно 7,5% текущего производства электроэнергии в стране.

Окончательное инвестиционное решение по проекту пока не принято. Согласно планам, первый энергоблок может быть введен в эксплуатацию не ранее середины 2030-х годов, а полный запуск трех реакторов ожидается в начале 2040-х годов.

Швеция в рамках энергетической стратегии планирует нарастить производство электроэнергии за счет развития атомной энергетики и намерена ввести не менее 2500 МВт новых ядерных мощностей к 2035 году.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.

Напомним, Казахстан и Франция намерены развивать сотрудничество в атомной энергетике.