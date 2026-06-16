Казахстан и Франция намерены развивать сотрудничество в атомной энергетике

Казахстан и Франция обсудили развитие сотрудничества в атомной энергетике, включая подготовку кадров и возможное участие французских компаний в строительстве АЭС в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по атомной энергии.

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Казахстане Сильваном Гиоге.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области мирного использования атомной энергии, а также вопросы подготовки специалистов для национальной атомной отрасли.

— Была отмечена важность состоявшейся 23 апреля 2026 года встречи Президента Республики Казахстан с Председателем правления и главным исполнительным директором EDF господином Бернаром Фонтаной. Подчеркивалось, что данный диалог стал важным сигналом взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Францией в атомно-энергетической сфере. Отмечено, что Казахстан рассматривает EDF и другие французские компании в качестве значимых потенциальных партнеров в реализации проекта строительства атомной электростанции, — подчеркнули Агентстве РК по атомной энергии.

Отдельным блоком обсуждалась подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли. Положительно были оценены итоги совместного воркшопа, который прошел с 25 по 29 мая на базе Института ядерной физики при участии французского Института Лауэ–Ланжевена. Мероприятие было посвящено исследовательским реакторам и современным нейтронным технологиям.

— Одним из ключевых итогов воркшопа стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и International Institute of Nuclear Energy (I2EN). Документ предусматривает сотрудничество в области подготовки специалистов, развития образовательных программ, обмена опытом и формирования устойчивой системы кадрового обеспечения атомной отрасли Казахстана, — сообщили в агентстве.

Стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению партнерства Казахстана и Франции, развитию научно-технического взаимодействия и подготовке новых кадров для атомной энергетики.

Напомним, Казахстан укрепляет экономические связи с одной из крупнейших провинций Китая. Также Казахстан намерен нарастить экспорт несырьевой продукции в Швецию.