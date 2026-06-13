Казахстан укрепляет экономические связи с одной из крупнейших провинций Китая

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев провел встречу с секретарем Партийного комитета провинции Цзянсу Синь Чансином, который посетил Казахстан с первым официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы межрегионального и инвестиционного сотрудничества, направленного на реализацию договоренностей лидеров двух стран о углублении вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Нурлыбек Налибаев отметил, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. Высоко оценил экономический и промышленный потенциал провинции Цзянсу, которая занимает второе место в Китае по показателям экономического развития, а ее валовый региональный продукт превышает $2 трлн.

Фото: Правительство РК

— Развитие торгово-экономических отношений с Цзянсу имеет особое значение для Казахстана. Мы рассматриваем эту провинцию как партнера с большим потенциалом в таких областях, как промышленная кооперация, размещение производств, инновации, транспортная логистика и цифровая экономика, — сказал первый заместитель Премьер-министра.

Синь Чансин выразил готовность активизировать прямые контакты между деловыми кругами и регионами провинции Цзянсу. Также подчеркнул, что логистический потенциал Казахстана играет важную роль в обеспечении бесперебойных международных грузоперевозок по маршруту «Китай-Европа».

Кроме того, китайская сторона выразила уверенность, что открывшийся 11 июня 2026 года в Астане Центр «Центральная Азия — Цзянсу» станет платформой для обмена технологиями и инвестициями, что придаст положительный импульс укреплению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.