Казахстан намерен нарастить экспорт несырьевой продукции в Швецию

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел встречу с Государственным секретарем по торговле Министерства иностранных дел Швеции Дианой Янсе, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, перспективы увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Особое внимание было уделено вопросам содействия торговле, включая упрощение доступа продукции на рынки Казахстана и Швеции, устранение технических барьеров, совершенствование логистических и таможенных процедур, а также создание благоприятных условий для развития экспортно-импортных операций.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в расширении поставок отечественной несырьевой продукции на рынок Швеции и Европейского союза. В этой связи обсуждены возможности углубления сотрудничества между QazTrade, Национальным советом по торговле Швеции и Business Sweden в целях поддержки экспортеров и развития прямых деловых контактов.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам промышленной кооперации. Стороны приветствовали подписание Меморандума о сотрудничестве между Hyundai Trans Almaty и Volvo Group. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать развитию отечественного машиностроения, созданию новых производственных мощностей, привлечению инвестиций и укреплению экспортного потенциала Казахстана.

В ходе переговоров также были рассмотрены перспективы расширения присутствия шведского бизнеса на казахстанском рынке. Казахстан выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с ведущими шведскими компаниями, включая возможность открытия магазинов IKEA в стране. Стороны отметили важность создания Казахстанско-шведской комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, которая станет эффективной площадкой для продвижения совместных проектов и решения актуальных вопросов бизнеса.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность Казахстана и Швеции в дальнейшем укреплении торгово-экономического партнерства, расширении инвестиционного взаимодействия и реализации новых совместных инициатив.

Ранее Казахстан и Швеция создали двустороннюю Комиссию по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.