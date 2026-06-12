Казахстан и Швеция создали двустороннюю Комиссию по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел встречу с Государственным секретарем по торговле МИД Королевства Швеции Дианой Янсе, прибывшей в Астану для участия в Международном горно-металлургическом Конгрессе Astana Mining& Metallurgy, передает Kazinform.

В рамках встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством иностранных дел Швеции об учреждении первой Казахско-шведской двусторонней Комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Предусмотрено укрепление взаимодействия между госорганами, деловыми кругами, финансовыми и научно-исследовательскими институтами двух стран.

— Для Казахстана Швеция является одним из наиболее перспективных партнеров в промышленной и технологической сфере. У нас уже есть успешные примеры сотрудничества и важно превратить этот позитивный импульс в более широкую, системную и проектно-ориентированную повестку. Мы готовы поддерживать шведские компании, заинтересованные в расширении своего присутствия в нашей стране» — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Государственный секретарь по торговле МИД Королевства Швеции Диана Янсе в свою очередь отметила высокую заинтересованность шведского бизнеса в казахстанском рынке, обусловленную благоприятным инвестиционным климатом РК. Диалог продолжится на заседании Казахско-шведской двусторонней Комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Нидерланды договорились о реализации совместных проектов на 160 млн евро.