Казахстан и Нидерланды договорились о реализации совместных проектов на 160 млн евро

В рамках рабочей поездки министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева в Королевство Нидерландов состоялся казахстанско-нидерландский бизнес-форум, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его итогам подписаны соглашения и достигнуты договоренности о реализации совместных проектов на общую сумму 160 млн евро. Форум прошел на площадке международной выставки GreenTech Amsterdam 2026 и стал центральным мероприятием торгово-экономической миссии Казахстана в Нидерландах. В выставке приняли участие более 500 компаний и организаций из свыше 40 стран мира, а посетители приехали из 120 стран мира. Для сравнения, на предыдущей выставке 2025 года было представлено 550 экспонентов из 41 стран, а посетители приехали из 120 стран мира.

Особый статус Казахстана на выставке был подчеркнут участием министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева в официальной церемонии открытия GreenTech Amsterdam 2026. Примечательно, что среди зарубежных участников с приветственными выступлениями на открытии выставки выступили только министры Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, что свидетельствует о высокой оценке роли обеих стран в развитии международного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и агротехнологий.

Нидерланды остаются одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе. По итогам января–февраля 2026 года взаимный товарооборот достиг 970 млн долларов США, увеличившись на 57,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстанский экспорт составил 930,4 млн долларов США, показав рост на 65%.

— Сегодняшние договоренности подтверждают высокий уровень взаимного интереса бизнеса двух стран. Казахстан готов расширять поставки качественной продукции на европейские рынки и создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов с участием нидерландских партнеров, — отметил Арман Шаккалиев.

В бизнес-форуме приняли участие казахстанские компании агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и логистики. Участники представили экспортный потенциал отечественных производителей и провели серию B2B-встреч с нидерландскими партнерами.

В рамках визита казахстанская делегация также провела переговоры с ведущими государственными и отраслевыми организациями Нидерландов. Одной из ключевых тем стало изучение нидерландской модели инспекционного контроля, основанного на взаимодействии государства и аккредитованных отраслевых организаций. Такая модель обеспечивает высокий уровень безопасности продукции и оперативность экспортных процедур.

С руководством Naktuinbouw обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере семеноводства, сертификации и контроля качества сельскохозяйственной продукции. Стороны также рассмотрели возможности обмена опытом по внедрению современных систем прослеживаемости и подтверждения соответствия продукции международным требованиям, что имеет важное значение для расширения экспортного потенциала Казахстана.

Отдельный блок переговоров был посвящен развитию транспортно-логистического сотрудничества. В ходе посещения порта Роттердам стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в сфере международных перевозок, интеграции казахстанской продукции в европейские логистические цепочки и использования потенциала крупнейшего морского хабаЕвропы для продвижения отечественного экспорта. Значительное внимание стороны уделили перспективы дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Отмечена его возрастающая роль в обеспечении устойчивых и безопасных грузоперевозок между Азией и Европой в условиях трансформации глобальных логистических цепочек.

С компанией Damen Shipyards Group обсуждены перспективы промышленной кооперации и сотрудничества в судостроительной отрасли. По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на реализацию проекта по созданию судостроительного и судоремонтного кластера в Мангистауской области с привлечением технологий, локализацией производства и развитием кадрового потенциала.

Кроме того, состоялись встречи с компаниями Axia Seedsи DENSO AgriTech Solutions, посвященные внедрению современных агротехнологий, развитию семеноводства и реализации инвестиционных проектов в сфере тепличного хозяйства. По итогам визита стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Приоритетными направлениями взаимодействия определены сельское хозяйство, логистика, критически важные минеральные ресурсы, инновационные технологии и международная торговля.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Республика Корея намерены расширять сотрудничество в промышленности и энергетике.