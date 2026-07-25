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    Три лесных пожара произошли в Казахстане

    25 июля 2026 года по республике на землях лесного фонда зарегистрировано 3 пожара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

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    Фото: Минэкологии

    В Национальном парке «Бурабай» зарегистрировано 2 пожара, задействован вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана».

    Благодаря оперативным и слаженным действиям лесников и авиапожарных-десантников «Казавиалесоохрана» работы по локализации были ускорены.

    Как сообщалось ранее. благодаря системе раннего обнаружения лесных пожаров Smart, а также оперативным действиям государственных инспекторов и сотрудников экстренных служб оба очага удалось своевременно выявить и не допустить их распространения.

    В резервате «Семей орманы» очаг возгорания небольшой площади, возникший вследствие грозового разряда, был полностью потушен в короткие сроки.

    В Минэкологии призвали в пожароопасный период отдыхающих на природе и лесопользователей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

    Пожар Регионы Казахстана Экология Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор