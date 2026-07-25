Два пожара благодаря Smart-системе оперативно локализовали в нацпарке «Бурабай»

25 июля на территории Государственного национального природного парка «Бурабай» были зафиксированы два природных возгорания, причиной которых стали грозовые разряды. Благодаря системе раннего обнаружения лесных пожаров Smart, а также оперативным действиям государственных инспекторов и сотрудников экстренных служб оба очага удалось своевременно выявить и не допустить их распространения, передает агентство Kazinform.

Первое возгорание произошло в Акылбайском лесничестве, в квартале 1 (выдел 16-23). После поступления сигнала к месту были незамедлительно направлены силы ГНПП «Бурабай» и Департамента по чрезвычайным ситуациям, специализированная техника и авиация. В тушении были задействованы 66 человек, 10 единиц техники, а также два вертолета РГКП «Казавиалесоохрана» — «Ми-2» и «Ми-8».

Работы осложнялись порывистым ветром и труднодоступной горной местностью. Несмотря на это, распространения огня удалось не допустить, а в 16:54 пожар был локализован. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 0,06 гектара.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Второй очаг был обнаружен в тот же день в 15:30 на территории Боровского лесничества, в районе поляны Абылай хана. Причиной возгорания также стал грозовой разряд. На тушение были направлены 15 сотрудников национального парка, пожарная автоцистерна и малый лесопожарный комплекс. Уже через десять минут после начала тушения пожар был локализован. Площадь возгорания составила всего 0,001 гектара.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Оба случая еще раз подтвердили эффективность Smart-системы раннего обнаружения лесных пожаров, установленной на территории национального парка. Современные камеры круглосуточно контролируют лесной массив, позволяя выявлять даже небольшие очаги задымления на ранней стадии. Это дает возможность максимально быстро направить силы к месту происшествия и не допустить перехода небольшого возгорания в крупный лесной пожар.

Следует отметить, что после удара молнии древесина или лесная подстилка способны некоторое время тлеть без открытого пламени, а затем при высокой температуре воздуха и ветре тление переходит в возгорание.

Фото: ГНПП «Бурабай»

ГНПП «Бурабай» напоминает посетителям, что на территории парка продолжает действовать пожароопасный период. Даже при возникновении природных пожаров крайне важно исключить дополнительные риски, связанные с деятельностью человека. Посетителей просят строго соблюдать требования пожарной безопасности: не разводить костры в неустановленных местах, не бросать непотушенные окурки и спички, не оставлять стеклянные предметы, способные сфокусировать солнечные лучи, и незамедлительно сообщать о замеченных признаках возгорания сотрудникам национального парка или по телефону 112.

Ранее сообщалось, что 22 июля на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» зарегистрировали три лесных пожара.