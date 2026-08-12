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    Три избирательных участка в Астане откроются раньше обычного в день выборов

    В Астане в день выборов депутатов Курултая будут работать 517 избирательных участков. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии города Бейсенбай Жумабеков на заседании ЦИК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    На трех избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени. Решение об изменении времени начала голосования доведено до сведения избирателей.

    Кроме того, на 35 участках, расположенных в воинских частях, лечебно-профилактических учреждениях и специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, голосование может быть завершено в любое время, если все граждане, включенные в списки избирателей, уже проголосовали. Такое же правило действует на 79 участках при представительствах Казахстана в иностранных государствах.

    По словам Жумабекова, приняты необходимые меры по оповещению избирателей о времени и месте голосования. Изготовлено свыше 1 млн пригласительных уведомлений. Участковые комиссии доставляют их избирателям по адресам.

    Кроме того, в подъездах многоэтажных домов размещено 100 тыс. информационных плакатов с адресами и номерами телефонов избирательных участков. Также функционирует интернет-ресурс, позволяющий проверить наличие гражданина в списке избирателей.
    Напомним, что в ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место.

    23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.
    Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

    Отметим, что 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.

    Курултай Выборы-2026 Регионы Казахстана ЦИК Выборы в Курултай Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор