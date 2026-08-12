Три избирательных участка в Астане откроются раньше обычного в день выборов

В Астане в день выборов депутатов Курултая будут работать 517 избирательных участков. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии города Бейсенбай Жумабеков на заседании ЦИК, передает корреспондент агентства Kazinform.

На трех избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени. Решение об изменении времени начала голосования доведено до сведения избирателей.

Кроме того, на 35 участках, расположенных в воинских частях, лечебно-профилактических учреждениях и специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, голосование может быть завершено в любое время, если все граждане, включенные в списки избирателей, уже проголосовали. Такое же правило действует на 79 участках при представительствах Казахстана в иностранных государствах.

По словам Жумабекова, приняты необходимые меры по оповещению избирателей о времени и месте голосования. Изготовлено свыше 1 млн пригласительных уведомлений. Участковые комиссии доставляют их избирателям по адресам.

Кроме того, в подъездах многоэтажных домов размещено 100 тыс. информационных плакатов с адресами и номерами телефонов избирательных участков. Также функционирует интернет-ресурс, позволяющий проверить наличие гражданина в списке избирателей.

Напомним, что в ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место.

23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Отметим, что 12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.