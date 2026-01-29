Три долгостроя остаются проблемными в Акмолинской области

По словам руководителя отдела управления государственной архитектурно — строительной инспекции Рауана Шаймерденова, ранее в области начитывалось четыре проблемных объекта, в том числе ЖК «Сиреневый сад», который позже был переименован в ЖК «Ынтымак». Проблему последнего помогла решить компания-инвестор, которая завершила строительно-монтажные работы на жилом комплексе. Объект был введён в эксплуатацию актом приёмки от 5 июня 2025 года. На день города Косшы 130 дольщиков получили ключи от заветных квартир.

— Однако в настоящее время на территории области все еще имеется три проблемных объекта долевого строительства, а это 431 дольщик. Это ЖК «Шоколад» (100 дольщиков), ЖК «Курылтай» (190 дольщиков) и ЖК «Diamond park» (141 дольщик). Все объекты находятся в городе Косшы, — пояснил выступающий.

По жилому комплексу «Diamond Park», как отметил Рауан Шаймерденов, также заключен договор о совместной деятельности с ТОО «КГС Сауда». Уже завершены работы по обследованию недостроенных конструкций жилых домов, проведены геологические и топографические изыскания. Параллельно осуществляются проектные работы, а также проводится мобилизация техники и оборудования.

— В результате планируется обеспечить жильем 141 дольщика. По объектам ЖК «Құрылтай» и ЖК «Шоколад» вопрос будет решаться поэтапно. В целом проблемы долевого строительства представляют собой значительные вызовы для всех нас. Но, несмотря на возможные риски, данный способ реализации жилья остается популярным среди застройщиков, поскольку применяется метод «бронирования», — добавил Рауан Шаймерденов.

При этом Правительством на постоянной основе ведется работа по совершенствованию законодательства в этом направлении. Так, Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью» внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК. В Гражданском кодексе РК обозначен запрет на заключение предварительных и иных договоров в строящихся многоквартирных жилых домах (МЖД), в Законе РК «О рекламе» — запрет на рекламу строящихся МЖД без данных в ИС «Казреестр», в Законе РК «О платежах и платежных системах» сделки по приобретению недвижимости переведены исключительно в безналичную форму, обозначены меры контроля при расчетах. Закон РК «О банках и банковской деятельности» запрещает выдачу ипотечных займов для строящихся МЖД без разрешения/гарантии Единого оператора. Также создан Центр поддержки дольщиков на базе АО «КЖК».

