    21:01, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три человека пострадали в массовом ДТП в Алматы

    Столкновение четырех автомобилей произошло в Жетысуском районе, передает агентство Kazinform. 

    Скрин из видео

    По данным департамента полиции города, ДТП произошло около 00:25. Водитель автомобиля марки Haval, двигаясь по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем Chery.

    После удара Haval по инерции выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с двумя машинами — Audi и Hongqi, которые следовали на запад.

    — В результате ДТП водитель автомашины Haval доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу города, и еще два человека – водитель автомашины Audi и пассажир Hongqi доставлены в областную больницу, — отметили в пресс-службе ДП.

    Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Жетысуского района.

    Ранее в Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло столкновение трех автомобилей, один из которых загорелся — это привело к серьезным заторам. 

    Теги:
    ДТП Полиция Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
