Три человека пострадали в массовом ДТП в Алматы

По данным департамента полиции города, ДТП произошло около 00:25. Водитель автомобиля марки Haval, двигаясь по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем Chery.

После удара Haval по инерции выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с двумя машинами — Audi и Hongqi, которые следовали на запад.

— В результате ДТП водитель автомашины Haval доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу города, и еще два человека – водитель автомашины Audi и пассажир Hongqi доставлены в областную больницу, — отметили в пресс-службе ДП.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники управления полиции Жетысуского района.

