РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Массовое ДТП с горящим авто вызвало крупную пробку в Алматы

    В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло столкновение трех автомобилей, один из которых загорелся — это привело к серьезным заторам, передает агентство Kazinform.

    п
    кадр из видео

    В соцсетях очевидцы публиковали кадры с места аварии, жалуясь на огромные заторы и парализованное движение.

    Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло около 7 утра в Бостандыкском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, восточнее улицы Жарокова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, следовавшим в сторону востока.

    После этого в стоявший после столкновения Lexus врезался Hyundai, который также двигался по Аль-Фараби на восток. В результате Toyota загорелась.

    В аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota, а также водитель Lexus. Сотрудники полиции Бостандыкского района выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как уточнили в ДЧС Алматы, 25 ноября в 07:00 пожарные расчеты были направлены на место происшествия. Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание автомобиля Toyota Sienna удалось ликвидировать в 07:11.

    Отметим, что ночью 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли шесть человек. 

    Теги:
    Дороги ДТП Пробки Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают