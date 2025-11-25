Массовое ДТП с горящим авто вызвало крупную пробку в Алматы

В соцсетях очевидцы публиковали кадры с места аварии, жалуясь на огромные заторы и парализованное движение.

Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло около 7 утра в Бостандыкском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, восточнее улицы Жарокова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, следовавшим в сторону востока.

После этого в стоявший после столкновения Lexus врезался Hyundai, который также двигался по Аль-Фараби на восток. В результате Toyota загорелась.

В аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota, а также водитель Lexus. Сотрудники полиции Бостандыкского района выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в ДЧС Алматы, 25 ноября в 07:00 пожарные расчеты были направлены на место происшествия. Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание автомобиля Toyota Sienna удалось ликвидировать в 07:11.

Отметим, что ночью 65-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли шесть человек.