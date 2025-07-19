Три человека погибли при ударе Израиля по церкви в Газе
Три человека погибли и не менее десяти получили ранения в результате попадания снаряда в церковь Святого Семейства в Газе. В Израиле выразили глубокое сожаление и пообещали провести расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием «случайного снаряда» в церковь Святого Семейства в Газе, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
- Каждая потерянная невинная жизнь — это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих… Израиль проводит расследование случившегося и по-прежнему привержен защите гражданского населения и святых мест, — говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра.
В Армии обороны Израиля заверили, что осколки снаряда попали в церковь Святого Семейства в Газе по ошибке.
- Согласно результатам предварительного расследования, проведенного после сообщений о пострадавших в церкви в городе Газа, осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в храм по ошибке. Причины случившегося выясняются, — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.