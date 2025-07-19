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    22:05, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Три человека погибли при ударе Израиля по церкви в Газе

    Три человека погибли и не менее десяти получили ранения в результате попадания снаряда в церковь Святого Семейства в Газе. В Израиле выразили глубокое сожаление и пообещали провести расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: кадр из видео

    Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием «случайного снаряда» в церковь Святого Семейства в Газе, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    - Каждая потерянная невинная жизнь — это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих… Израиль проводит расследование случившегося и по-прежнему привержен защите гражданского населения и святых мест, — говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра.

    В Армии обороны Израиля заверили, что осколки снаряда попали в церковь Святого Семейства в Газе по ошибке.

    - Согласно результатам предварительного расследования, проведенного после сообщений о пострадавших в церкви в городе Газа, осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в храм по ошибке. Причины случившегося выясняются, — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по президентскому комплексу в столице Сирии.

    Теги:
    сектор Газа Религия Мировые новости Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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