Четыре боксера сборной Казахстана прошли в финал чемпионата мира

Из шести полуфиналистов в финал смогли выйти четыре спортсмена: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).

Таким образом, они сразятся за «золото» мирового первенства, а еще два боксера — Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) — завершили выступление на турнире с бронзовыми медалями.

Финалисты чемпионата мира:

54 кг. Сакен Бибосынов vs Вячеслав Рогозин (Россия);

57 кг. Оразбек Асылкулов vs Хусравхон Рахимов (Таджикистан);

71 кг. Абылайхан Жусупов vs Сергей Колденков (Россия);

75 кг. Сабыржан Аккалыков vs Исмаил Муцольгов (Россия).

Чемпионат мира под эгидой IBA завершится 13 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 8,32 млн долларов.

Ранее мы писали, кто из казахстанских боксеров вышел в полуфинал, проходящего в Дубае (ОАЭ) чемпионата мира IBA.