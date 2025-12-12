РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:17, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Четыре боксера сборной Казахстана прошли в финал чемпионата мира

    Боксеры из Казахстана провели полуфинальные бои на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Четыре боксера сборной Казахстана прошли в финал чемпионата мира по боксу
    Фото: t.me/boxing_kazakhstan

    Из шести полуфиналистов в финал смогли выйти четыре спортсмена: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).

    Таким образом, они сразятся за «золото» мирового первенства, а еще два боксера — Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) — завершили выступление на турнире с бронзовыми медалями.

    Финалисты чемпионата мира:

    • 54 кг. Сакен Бибосынов vs Вячеслав Рогозин (Россия);
    • 57 кг. Оразбек Асылкулов vs Хусравхон Рахимов (Таджикистан);
    • 71 кг. Абылайхан Жусупов vs Сергей Колденков (Россия);
    • 75 кг. Сабыржан Аккалыков vs Исмаил Муцольгов (Россия).

    Чемпионат мира под эгидой IBA завершится 13 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 8,32 млн долларов.

    Ранее мы писали, кто из казахстанских боксеров вышел в полуфинал, проходящего в Дубае (ОАЭ) чемпионата мира IBA.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Чемпионат мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают