00:46, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Шесть казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира
Стало известно, кто из казахстанских боксеров вышел в полуфинал, проходящего в Дубае (ОАЭ) чемпионата мира IBA, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФБ.
В полуфинал чемпионата мира прошли:
48 кг
Темиртас Жусупов vs Эдмонд Худоян (Россия).
54 кг
Сакен Бибосынов vs Тапа Чандра Бахадур (Непал).
57 кг
Оразбек Асылкулов vs Андрей Пегливанян (Россия).
63.5 кг
Ертуган Зейнулинов vs Илья Попов (Россия).
71 кг
Абылайхан Жусупов vs Ихтияр Нишонов (Кыргызстан).
75 кг
Сабыржан Аккалыков vs Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан).
