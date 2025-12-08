Где смотреть прямую трансляцию семи боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

На ринг выйдут Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг).

Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на ютуб-канале Международной ассоциации бокса, а расписание поединков выглядит так:

18:15 Ринг А. 67 кг. 1/8 финала. Санатали Тольтаев — Кассио Сантос Оливейра (Бразилия);

19:00 Ринг Б. 80 кг. 1/8 финала. Ерасыл Жакпеков — Джамбулат Бижамов (Россия);

20:00 Ринг Б. 92 кг. 1/8 финала. Нурмагамед Юсупов — Эммануэль Рейес Пла (Испания);

21:00 Ринг Б. 92+ кг. 1/8 финала. Нурлан Сапарбай — Иман Раамезанпурделвар (IBA-PRO);

22:45 Ринг А. 48 кг. 1/8 финала. Темиртас Жусупов — Девендра Сингх Соланки (Индия);

23:15 Ринг Б. 60 кг. 1/8 финала. Серик Темиржанов — Эндрю Чилата (Замбия);

00:30 Ринг А. 75 кг. 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков — Тавхириматеа Тохерири-Халлетт (Новая Зеландия).

Напомним, 6 декабря казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков победил нокаутом на чемпионате мира-2025 в Дубае.

Ранее одна из самых знаковых фигур мирового бокса — Рой Джонс-младший — в эксклюзивном интервью Kazinform поделился своим видением развития инфраструктуры профессионального бокса в Центрально-Азиатском регионе, а также рассказал о планах помочь молодым талантам достичь нового уровня признания и успеха.