    07:27, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где смотреть прямую трансляцию семи боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

    В понедельник, 8 декабря, семь казахстанских боксеров выступят на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Серик Темиржанов не прошел в полуфинал Кубка мира по боксу
    Фото: НОК РК

    На ринг выйдут Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг).

    Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на ютуб-канале Международной ассоциации бокса, а расписание поединков выглядит так:

    • 18:15 Ринг А. 67 кг. 1/8 финала. Санатали Тольтаев — Кассио Сантос Оливейра (Бразилия);
    • 19:00 Ринг Б. 80 кг. 1/8 финала. Ерасыл Жакпеков — Джамбулат Бижамов (Россия);
    • 20:00 Ринг Б. 92 кг. 1/8 финала. Нурмагамед Юсупов — Эммануэль Рейес Пла (Испания);
    • 21:00 Ринг Б. 92+ кг. 1/8 финала. Нурлан Сапарбай — Иман Раамезанпурделвар (IBA-PRO);
    • 22:45 Ринг А. 48 кг. 1/8 финала. Темиртас Жусупов — Девендра Сингх Соланки (Индия);
    • 23:15 Ринг Б. 60 кг. 1/8 финала. Серик Темиржанов — Эндрю Чилата (Замбия);
    • 00:30 Ринг А. 75 кг. 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков — Тавхириматеа Тохерири-Халлетт (Новая Зеландия).

    Напомним, 6 декабря казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков победил нокаутом на чемпионате мира-2025 в Дубае.

    Ранее одна из самых знаковых фигур мирового бокса — Рой Джонс-младший — в эксклюзивном интервью Kazinform поделился своим видением развития инфраструктуры профессионального бокса в Центрально-Азиатском регионе, а также рассказал о планах помочь молодым талантам достичь нового уровня признания и успеха.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
