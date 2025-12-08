Где смотреть прямую трансляцию семи боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу
В понедельник, 8 декабря, семь казахстанских боксеров выступят на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
На ринг выйдут Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг).
Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на ютуб-канале Международной ассоциации бокса, а расписание поединков выглядит так:
- 18:15 Ринг А. 67 кг. 1/8 финала. Санатали Тольтаев — Кассио Сантос Оливейра (Бразилия);
- 19:00 Ринг Б. 80 кг. 1/8 финала. Ерасыл Жакпеков — Джамбулат Бижамов (Россия);
- 20:00 Ринг Б. 92 кг. 1/8 финала. Нурмагамед Юсупов — Эммануэль Рейес Пла (Испания);
- 21:00 Ринг Б. 92+ кг. 1/8 финала. Нурлан Сапарбай — Иман Раамезанпурделвар (IBA-PRO);
- 22:45 Ринг А. 48 кг. 1/8 финала. Темиртас Жусупов — Девендра Сингх Соланки (Индия);
- 23:15 Ринг Б. 60 кг. 1/8 финала. Серик Темиржанов — Эндрю Чилата (Замбия);
- 00:30 Ринг А. 75 кг. 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков — Тавхириматеа Тохерири-Халлетт (Новая Зеландия).
Напомним, 6 декабря казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков победил нокаутом на чемпионате мира-2025 в Дубае.
Ранее одна из самых знаковых фигур мирового бокса — Рой Джонс-младший — в эксклюзивном интервью Kazinform поделился своим видением развития инфраструктуры профессионального бокса в Центрально-Азиатском регионе, а также рассказал о планах помочь молодым талантам достичь нового уровня признания и успеха.