Казахстан много лет дает миру великих боксеров — Рой Джонс-младший

Астану посетила одна из самых знаковых фигур мирового бокса — Рой Джонс-младший, который приехал в Казахстан для серии встреч, тренировочных мастер-классов и обсуждения будущего сотрудничества в сфере спортивного развития. Его визит подчеркивает растущий международный интерес к боксерскому потенциалу Казахстана и отражает стремление страны укрепить свои позиции на глобальной арене.

— Господин Джонс, добро пожаловать в Казахстан. Что привело Вас сюда и какие встречи и проекты Вы планируете в ходе визита?

— У меня много друзей в Казахстане, в том числе из медиасферы. Они предложили мне приехать и провести мастер-классы для детей в Казахстане. Потом они начали обсуждать возможность открыть здесь зал и привлекли Серика Сапиева, Василия Жирова и других, поэтому когда меня пригласили провести мастер-классы для молодых спортсменов, это было приятно. В этом регионе бокс очень популярен, а я люблю быть там, где любят бокс. Так что, когда появилась возможность вновь приехать в Казахстан, я подумал: почему бы и нет?

Фото: Асхат Аманжолов

— Вы уже несколько раз бывали в Казахстане и успели построить крепкую связь с местными болельщиками. Как бы Вы описали свои впечатления о стране и ее спортивной культуре сегодня?

— Казахстан — одна из лучших стран в мире, когда речь идет о спорте, особенно о боксе. Мы все мастера в своих областях, и это нас объединяет. Многие люди не понимают, что спорт стоит выше религии и расы. Если ты отличаешься в своем деле, людям не важно ничего другое. Им интересно только узнать твою историю и то, как ты открыл свой талант, данный Богом. Спорт учит нас, что наша жизнь всегда в руках Бога. Поэтому у нас нет времени быть расистами или предвзятыми. Мы — братья, и мы уважаем друг друга.

Photo credit: Adel Kharlamova / Kazinform

— Геннадий Головкин недавно был избран президентом World Boxing. Как Вы оцениваете его влияние на спорт и какие качества делают его подходящим для этой роли?

— Я считаю, его кандидатура — идеальный выбор. Среди бойцов из этого региона он, по моему мнению, самый известный и самый успешный. Да, были великие боксеры, такие как Ломаченко и Усик, но Головкин стал самым популярным и стабильным. На мой взгляд, его американский тренер сдерживал его от достижения максимального потенциала. Годы он оставался в среднем весе, хотя мог подняться и бросить вызов Андре Уорду в суперсреднем весе. Если бы он победил Уорда, он мог бы стать боксером номер один вне зависимости от весовой категории. Но, несмотря на это, Головкин — отличный представитель спорта. Он понимает бокс со всех сторон, и я уверен, что будет превосходным лидером на посту президента World Boxing.

— Многие молодые спортсмены в Казахстане считают Вас примером дисциплины и долголетия в спорте. Какой совет Вы бы дали тем, кто хочет построить стабильную и успешную карьеру в профессиональном спорте?

— Я всегда смотрю на старых бойцов и на путь, который они прошли. Нужно много работать и хотеть быть лучшим. Если ты не хочешь быть лучшим, зачем ты этим занимаешься? Каждый хочет зарабатывать деньги, но стремление быть лучшим должно стоять на первом месте, потому что, если ты станешь лучшим, деньги придут сами. Сейчас многие бойцы сначала думают о деньгах и не стремятся быть лучшими. Из-за этого спорт страдает. Нельзя менять порядок. Дети уважают меня не за то, сколько денег я заработал, а за то, что я был лучшим. И бойцы в этом регионе все еще думают именно так. Они хотят величия больше всего. Я это уважаю.

— Казахстан продолжает укреплять свои позиции в международном боксе. С Вашей точки зрения, какой потенциал Вы видите в новом поколении казахстанских боксеров и какие качества делают их конкурентоспособными на высшем уровне?

— Их сила — в фундаментальной подготовке. У них у всех отличная работа ног, сильная техника ударов и высокий боксерский интеллект. Если посмотреть на кубинский бокс сегодня, например, у них уже нет той работы ног, что раньше. А у казахстанцев она более дисциплинированная. Казахстан и Узбекистан — одни из лучших стран в мире по техническим навыкам. Когда ты теряешь базу — ты падаешь. Казахстан, Узбекистан и Россия сильны, потому что сохраняют базовые принципы. Поэтому такие бойцы, как Жанибек Алимханулы, становятся чемпионами мира. Сейчас я хочу помочь создать платформу, чтобы крупные бои можно было проводить в Казахстане. Такие чемпионы, как Трипл-Джи, и будущие звезды должны иметь возможность боксировать дома, а не только за границей. Это одна из моих целей.

Фото: Асхат Аманжолов

— Это Ваш главный проект сейчас?

— Это один из ключевых моих проектов. Я не живу ради пустых вещей, я живу ради бокса. Бог благословил меня боксом, и я хочу, чтобы этот спорт развивался. Если я найду правильных партнеров и инвесторов, мы сможем вернуть боксу тот уровень, которого он заслуживает. В Казахстане замечательные спортсмены, такие как Серик Сапиев, который выиграл олимпийское золото. Он мог бы построить сильную профессиональную карьеру, но в то время профбокс здесь был не развит. Он не хотел уезжать из своей страны. Поэтому сейчас нам нужно создать условия, чтобы будущие таланты могли строить профессиональную карьеру дома.

— Говоря о Жанибеке Алимханулы, как Вы думаете, чем закончится его допинговое дело?

— Он не первый боец, столкнувшийся с подобной ситуацией. Это было с Канело, однажды это было со мной, и со многими другими. Если это была ошибка и он понимает, что ее вызвало, он больше не повторит ее. Вот что важно. Канело говорил, что у него были проблемы из-за загрязненного мяса. В моем случае я однажды принял добавку Ripped Fuel и получил положительный тест. Это был новый продукт в то время. Если Жанибек понимает, что произошло, и избежит этого в будущем, с ним все будет в порядке. Он точно не первый и не последний.

— Вы продолжаете активно работать как тренер, промоутер и общественный деятель. Над какими проектами Вы сейчас сосредоточены и как они отражают ваше видение будущего бокса?

— Моя мечта — создать платформу, которая позволит принести бокс в весь мир. Я хочу организовывать бои из Казахстана, Абу-Даби, Дубая, Африки — отовсюду. И хочу, чтобы эти события транслировались, чтобы люди могли наблюдать за ростом молодых бойцов. Если мы создадим систему, позволяющую миру следить за спортсменами с любительского уровня, их будут знать, поддерживать и понимать. Сейчас в боксе этого нет. Вдруг появляется боец, и люди спрашивают: «Кто он?»

То же самое и с Пабло Корсо. Он победил много сильных соперников, но многие до сих пор не знают его, потому что для них он будто появился из ниоткуда. Но если вы внимательно следили за боксом, вы знаете, что он давно идет вверх. Проблема в том, что спорт больше не дает фанатам возможности наблюдать за ростом молодых бойцов шаг за шагом. Нет регулярного медийного освещения их пути. И это нужно менять.

Вот что я хочу построить. С правильными инвестициями мы сможем создавать регулярные вечера профессионального бокса из Казахстана, России, Узбекистана — откуда захотим. И весь мир сможет видеть рождение новых чемпионов.

— Мы рады слышать, что реализация этих проектов начинается именно в Казахстане. Мы высоко это ценим. В завершение интервью хотели бы Вы что-нибудь добавить?

— Да. Казахстан много лет дает миру великих боксеров. Помочь развивать будущих чемпионов с самого начала — это прекрасная возможность для меня. Я не мог бы выбрать лучшую страну, потому что казахстанская боксерская школа дает сильную основу. Я рад быть частью этого пути, и не могу дождаться, чтобы начать. Я люблю Казахстан, потому что Казахстан любит меня.

Оригинал интервью на английском языке здесь.