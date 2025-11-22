Третья победа подряд в КХЛ: «Барыс» обыграл «Салават Юлаев»

Михаил Кравец выставил следующий состав: Шил (Шутов) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Кайыржан-Томпсон-Галимов; Бекетаев-Бреус, Симонов-Омирбеков-Логвин; Гайтамиров, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.

Гости открыли счет в первом периоде, но его быстра сравнял Джейк Масси. Во втором хозяев вперед вывел Алихан Асетов, а третий помог им довести все до победы — 2:1. Казахстанский клуб выиграл третий матч подряд и поднялся на седьмое место Восточной конференции.

23 ноября «Барыс» дома примет омский «Авангард».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 12:14 Фаизов (Хохряков, Пименов). В равенстве

1:1 — 15:09 Масси (Морелли, Гайтамиров). В равенстве

2:1 — 32:35 Асетов (Шайхмедденов, Панюков). В равенстве.

Вратари: Шил 00:00-14:29, Шутов 14:29-60:00 — Вязовой

Штраф: 12:12 (8:4, 4:4, 0:4).

Ранее сообщалось, что астанинский «Барыс» прервал серию из пяти поражений.