    22:32, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Третья победа подряд в КХЛ: «Барыс» обыграл «Салават Юлаев»

    Астанинский «Барыс» сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    о
    Фото: sports.kz

    Михаил Кравец выставил следующий состав: Шил (Шутов) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Кайыржан-Томпсон-Галимов; Бекетаев-Бреус, Симонов-Омирбеков-Логвин; Гайтамиров, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.

    Гости открыли счет в первом периоде, но его быстра сравнял Джейк Масси. Во втором хозяев вперед вывел Алихан Асетов, а третий помог им довести все до победы — 2:1. Казахстанский клуб выиграл третий матч подряд и поднялся на седьмое место Восточной конференции.

    23 ноября «Барыс» дома примет омский «Авангард».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

    Шайбы:

    0:1 — 12:14 Фаизов (Хохряков, Пименов). В равенстве

    1:1 — 15:09 Масси (Морелли, Гайтамиров). В равенстве

    2:1 — 32:35 Асетов (Шайхмедденов, Панюков). В равенстве.

    Вратари: Шил 00:00-14:29, Шутов 14:29-60:00 — Вязовой

    Штраф: 12:12 (8:4, 4:4, 0:4).

    Ранее сообщалось, что астанинский «Барыс» прервал серию из пяти поражений.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
