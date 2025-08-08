Треть населения Армении сосредоточена в Ереване
По данным Статистического комитета Республики Армения, на 1 июля 2025 года численность постоянного населения страны составила 3 млн 84 тыс. человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В годовом сравнении население Армении увеличилось примерно на 27 тыс. человек.
Из общего числа 1 млн 974 тыс. проживают в городах, а 1 млн 109 тыс. — в сельской местности.
Наибольшая концентрация населения зафиксирована в столице Ереване, где проживают 1 млн 143 тыс. человек, что составляет 37,1% от общей численности населения страны.
Среди административных районов города самым густонаселенным остается Малатия-Себастия — 150,3 тыс. человек, а наименее населенным — Нубарашен с 11,2 тыс. жителей.
Среди регионов республики наиболее населенной областью является Котайк — 294,9 тыс. человек. В то же время наименьшая численность населения зарегистрирована в области Вайоц Дзор, где проживает 49,4 тыс. человек.
