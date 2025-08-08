Треть населения Армении сосредоточена в Ереване

В годовом сравнении население Армении увеличилось примерно на 27 тыс. человек.

Из общего числа 1 млн 974 тыс. проживают в городах, а 1 млн 109 тыс. — в сельской местности.

Наибольшая концентрация населения зафиксирована в столице Ереване, где проживают 1 млн 143 тыс. человек, что составляет 37,1% от общей численности населения страны.

Среди административных районов города самым густонаселенным остается Малатия-Себастия — 150,3 тыс. человек, а наименее населенным — Нубарашен с 11,2 тыс. жителей.

Среди регионов республики наиболее населенной областью является Котайк — 294,9 тыс. человек. В то же время наименьшая численность населения зарегистрирована в области Вайоц Дзор, где проживает 49,4 тыс. человек.

