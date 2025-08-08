РУ
    14:19, 08 Август 2025 | GMT +5

    Треть населения Армении сосредоточена в Ереване

    По данным Статистического комитета Республики Армения, на 1 июля 2025 года численность постоянного населения страны составила 3 млн 84 тыс. человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: factor.am

    В годовом сравнении население Армении увеличилось примерно на 27 тыс. человек.

    Из общего числа 1 млн 974 тыс. проживают в городах, а 1 млн 109 тыс. — в сельской местности. 

    Наибольшая концентрация населения зафиксирована в столице Ереване, где проживают 1 млн 143 тыс. человек, что составляет 37,1% от общей численности населения страны.

    Среди административных районов города самым густонаселенным остается Малатия-Себастия — 150,3 тыс. человек, а наименее населенным — Нубарашен с 11,2 тыс. жителей.

    Среди регионов республики наиболее населенной областью является Котайк — 294,9 тыс. человек. В то же время наименьшая численность населения зарегистрирована в области Вайоц Дзор, где проживает 49,4 тыс. человек.

    Ранее мы писали, что население Испании превысило 49,3 миллиона человек.

