Трехдневный национальный траур объявили в Ливии

В письменном заявлении Правительства национального единства Ливии (ПНА) отмечается, что правительство выражает соболезнования семьям аль-Хаддада и сопровождавших его лиц, а также их боевым товарищам по Ливийским вооруженным силам и искренне сочувствует их утрате.

— В течение этого периода во всех государственных учреждениях флаги будут приспущены, а все официальные и торжественные мероприятия будут приостановлены. Это решение было принято в связи с трагической гибелью генерал-лейтенанта Мухаммеда аль-Хаддада, начальника Генерального штаба Ливийской армии, и его соратников, которые погибли в результате трагического несчастного случая по пути из Анкары, где они выполняли официальные обязанности, — говорится в заявлении.

В Ливии 24–25 декабря должны были пройти празднования Дня независимости, посвященные 74-й годовщине освобождения страны от итальянской оккупации.

Напомним, 23 декабря самолет начальника генштаба армии Ливии разбился над Турцией. На борту воздушного судна было 5 пассажиров.

Свзяь с самолетом, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, утеряна в районе Хайманы



Распространены кадры с камеры видеонаблюдения, которые были сняты в момент аварии

Премьер-министр Абдулхамид Дибейбе поручил Министерству обороны Ливии направить официальную делегацию в Анкару для непосредственной координации с турецкими властями в целях расследования обстоятельств происшествия.

На месте крушения самолета, на борту которого находился начальник генштаба Ливии, продолжаются спасательные работы

В связи с крушением самолета Генеральная прокуратура Анкары под руководством первого заместителя генерального прокурора назначила 4 прокуроров для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что Турция начала расследование авиакатастрофы с главой Генштаба Ливии.