    11:01, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трехдневный национальный траур объявили в Ливии

    Траур объявлен в связи с гибелью главы Генерального штаба Мухаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада и сопровождавших его лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Трехдневный национальный траур объявили в Ливии
    Фото: Yeni Şafak

    В письменном заявлении Правительства национального единства Ливии (ПНА) отмечается, что правительство выражает соболезнования семьям аль-Хаддада и сопровождавших его лиц, а также их боевым товарищам по Ливийским вооруженным силам и искренне сочувствует их утрате.

    — В течение этого периода во всех государственных учреждениях флаги будут приспущены, а все официальные и торжественные мероприятия будут приостановлены. Это решение было принято в связи с трагической гибелью генерал-лейтенанта Мухаммеда аль-Хаддада, начальника Генерального штаба Ливийской армии, и его соратников, которые погибли в результате трагического несчастного случая по пути из Анкары, где они выполняли официальные обязанности, — говорится в заявлении. 

    В Ливии 24–25 декабря должны были пройти празднования Дня независимости, посвященные 74-й годовщине освобождения страны от итальянской оккупации.

    Напомним, 23 декабря самолет начальника генштаба армии Ливии разбился над Турцией. На борту воздушного судна было 5 пассажиров. 

    Премьер-министр Абдулхамид Дибейбе поручил Министерству обороны Ливии направить официальную делегацию в Анкару для непосредственной координации с турецкими властями в целях расследования обстоятельств происшествия.

    В связи с крушением самолета Генеральная прокуратура Анкары под руководством первого заместителя генерального прокурора назначила 4 прокуроров для проведения расследования.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu. 

    Ранее сообщалось, что Турция начала расследование авиакатастрофы с главой Генштаба Ливии. 

    Теги:
    Турция Крушение самолета Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
