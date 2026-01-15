Трассу закрыли в области Абай из-за непогоды

14 января 2026 года в 23:30 в связи ухудшением погодных условий в Абайской области вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями:

«Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ км 683-768 (уч. с Таскескен-г.Аягоз).

Ориентировочное время открытия дороги - 15 января в 09:00.

Ранее сообщалось, что во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 15 января.