Сильный мороз и метель: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

15 января на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем порывы 15-18 м/с.

15-17 января ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается снег. На западе, севере, юге области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

Ночью на юге, в центре Кызылординской области ожидаются снег, днем осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в центре области туман, гололед, метель. Ветер восточный, северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде 15 января днем ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Временами туман. Ветер восточный ночью 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области ожидается гололед. На западе, севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на восточный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 15 января ожидается ветер юго-западный с переходом на восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Конаеве 1ночью и утром ожидается туман.

В Алматы 15 января ночью и утром ожидается туман.

В Астана на дорогах ожидается гололедица.

Днем на юге Актюбинской области ожидается небольшой снег. На севере, юге, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в центре области ожидается низовая метель. На севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются временами туман, гололед.

Также Казгидромет сообщает о том, что в Туркестанской области 16-17 января в связи с резким изменением погоды ожидаются осадки, на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 17 января ожидается понижение температуры воздуха ночью и днем до 0-5, на севере, в горных районах области 8-13 мороза. В Шымкенте 17 января ночью и днем ожидается понижение температуры воздуха до 1-3 мороза. В Туркестане 17 января ночью и днем ожидается понижение температуры воздуха до 3-5 мороза.

Жамбылская область — 16-17 января ожидаются снег, низовая метель, на западе, юге, в горных районах области сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Понижение температуры воздуха ночью и днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза, 17 января ночью до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.

Алматинская область — 16 января ожидается снег, днем на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января снег, на юге, в горных районах области сильный снег. 16–19 января на севере, юге, в горных районах области туман, гололед, 16–17 января низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры 16 января ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза, 17 января ночью до 12-17, на севере, в горных районах области 20-25 мороза, днем до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза.

Область Жетысу — 16 января ожидаются ночью на севере, востоке, в горных районах области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января на востоке, юге, в горных районах снег, низовая метель. На востоке, в центре, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области 15-20 м/с. Ожидается понижение температура воздуха 16 января ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 19-24 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, 17 января ночью до 15-20, на востоке, в центре области 20-25 мороза, днем до 10-15, на востоке, в центре области 15-20 мороза.