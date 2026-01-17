21:44, 16 Январь 2026 | GMT +5
Трассу закрыли в Мангистауской области из-за непогоды
В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в Мангистауской области, передает агентство Kazinform.
— 16 января в 21:00 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Актау — Курык» км 13-72 (уч.г.Актау-с.Курык), — говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия движения — 17 января в 12:00.
Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 17 января.