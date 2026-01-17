Штормовая погода в 12 областях Казахстана: в одном из них морозы до –45

17 января на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный временами порывы 18 м/с.

В Алматы ночью ожидается временами сильный снег.

Ночью на юге, западе Актюбинской области ожидается снег. На севере, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед, ночью на юге области сильный снег. На северо-востоке области ожидается низовая метель. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. В Туркестане ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

17-18 января ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз 45 градусов.

17 января ночью на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается сильный мороз 25-27 градусов. В Талдыкоргане временами ожидается гололед. Ночью ожидается сильный мороз 25-26 градусов.

По области Абай ожидается ветер северо-западный на юго-западе, в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.

На юге, в центре области Улытау ожидаются туман. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, в центре области порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 35-38 градусов.

17 января в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-18 м/с.

По данным синоптиков, в Казахстане на выходные ожидаются морозы на севере и востоке, снег и метели на западе и юге, а также усиление ветра и гололед.