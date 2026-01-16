РУ
    14:26, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Какой будет погода в выходные в Казахстане

    Обширный антициклон с центром над Сибирью в выходные дни по-прежнему будет удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    На западе и юге республики погоду будет определять южный циклон и атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним. Здесь ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде осадков (преимущественно в виде снега), низовых метелей, усиления ветра до штормовых значений, гололедных явлений.

    17–18 января в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей прогнозируются сильные осадки.

    С началом новой недели на север, северо-запад, центре республики начнет смещаться очередной северо-западный циклон, который принесет с собой снег с метелью, а также постепенное повышение температур в указанных регионах. По республике ожидаются туманы.

    Ранее сообщалось, что снег и метель накроют большую часть Казахстана.

    Теги:
    Погода Казгидромет Снег
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
