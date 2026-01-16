Какой будет погода в выходные в Казахстане

На западе и юге республики погоду будет определять южный циклон и атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним. Здесь ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде осадков (преимущественно в виде снега), низовых метелей, усиления ветра до штормовых значений, гололедных явлений.

17–18 января в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей прогнозируются сильные осадки.

С началом новой недели на север, северо-запад, центре республики начнет смещаться очередной северо-западный циклон, который принесет с собой снег с метелью, а также постепенное повышение температур в указанных регионах. По республике ожидаются туманы.

