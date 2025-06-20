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    21:01, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Трассу в Алматинской области закрыли из-за пожара на полигоне

    Временное ограничение движения для всех видов авто введено на трассе «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трассу в Алматинской области закрыли из-за пожара на полигоне
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», 19 июня в 20:30 в Алматинской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией» на участке с 29 по 38 км (от моста Байсерке до моста Али).

    — Причина: возникновение пожара на полигоне вдоль трассы, сопровождающегося сильным задымлением и нулевой видимостью, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Ориентировочное время возобновления движения — 19 июня 2025 года в 23:00. Рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении до официального открытия движения, — говорится в сообщении.

    Отметим, что в Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара. 

    Теги:
    Пожар КазАвтоЖол Регионы Трассы Алматинская область Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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