Трассу в Алматинской области закрыли из-за пожара на полигоне

Как сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», 19 июня в 20:30 в Алматинской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией» на участке с 29 по 38 км (от моста Байсерке до моста Али).

— Причина: возникновение пожара на полигоне вдоль трассы, сопровождающегося сильным задымлением и нулевой видимостью, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Ориентировочное время возобновления движения — 19 июня 2025 года в 23:00. Рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении до официального открытия движения, — говорится в сообщении.

Отметим, что в Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара.